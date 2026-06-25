Brochenbachtal und Hallerbach VG Linz äußert sich zu Aus für zwei Kläranlagen Daniel Dresen 25.06.2026, 12:00 Uhr

i Von außen kaum einsehbar liegt die Kläranlage Brochenbachtal in St. Katharinen. Sie wird voraussichtlich 2030 stillgelegt, denn dann soll ihre Arbeit von der bis dahin sanierten und erweiterten Kläranlage Oberhoppen in Neustadt übernommen werden. Heinz-Werner Lamberz

Mehr als 70 Millionen Euro soll die Modernisierung der Abwasserinfrastruktur in den VGs Asbach und Linz kosten. Konkret wird eine Kläranlage saniert und erweitert, um zwei andere schließen zu können. Die VG Linz spricht von einer „sinnvollen Lösung“.

Die Kläranlagen Oberhoppen in Neustadt, Brochenbachtal in St. Katharinen und Hallerbach in Windhagen sind seit Jahren stark sanierungsbedürftig. Nachdem die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord eine gemeinschaftliche Lösung statt parallel verlaufender Sanierungspläne von den beiden V erbandsgemeinden (VG) Asbach und Linz gefordert hatte, soll nun für circa 73,9 Millionen Euro kräftig in die hiesige Abwasserinfrastruktur investiert ...







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