Das lange Warten auf Fördermittel vom Land hat das Wiedtalbad eine Millionenspende gekostet. VG-Bürgermeister Pierre Fischer bittet nun das Land darum, das Verfahren zu beschleunigen – Hoffnung macht ihm dabei die neue Investitionsoffensive.
Bis zu 4,5 Millionen Euro Förderung wurden der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach für die Sanierung des Wiedtalbads vom Land in Aussicht gestellt. Doch seit Monaten hängt die Förderung im Innenministerium und dem Prozess der baufachlichen Prüfung fest.