VG-Chef Breithausen: Man muss nah bei den Menschen sein

Hans-Werner Breithausen verabschiedet sich in den Ruhestand: Was ihm in der Zeit als VG-Bürgermeister von Rengsdorf-Waldbreitbach besonders wichtig war und wie er nun den Ruhestand verbringen wird, erzählt er unserer Zeitung im Interview.
Lesezeit 5 Minuten
Acht Jahre lang leitete Hans-Werner Breithausen die Geschäfte der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Nun verabschiedet sich der 65-Jährige in den Ruhestand.
Sie sind der erste Bürgermeister der jungen Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.