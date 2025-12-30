Interview zum Amtsende
VG-Chef Breithausen: Man muss nah bei den Menschen sein
Hans-Werner Breithausen (rechts) gratuliert seinem Nachfolger Pierre Fischer.
Jörg Niebergall

Hans-Werner Breithausen verabschiedet sich in den Ruhestand: Was ihm in der Zeit als VG-Bürgermeister von Rengsdorf-Waldbreitbach besonders wichtig war und wie er nun den Ruhestand verbringen wird, erzählt er unserer Zeitung im Interview. 

Lesezeit 5 Minuten
Acht Jahre lang leitete Hans-Werner Breithausen die Geschäfte der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Nun verabschiedet sich der 65-Jährige in den Ruhestand.

Sie sind der erste Bürgermeister der jungen Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik