Rengsdorf-Waldbreitbach VG-Chef Breithausen: Ich übergebe ein geordnetes Haus 29.09.2025, 14:00 Uhr

i Seit der Fusion lenkt Hans-Werner Breithausen die Geschicke der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Justin Buchinger

Das Wiedtalbad, Bauprojekte an Kitas und Schulen und Mobilität: Im RZ-Interview hat Bürgermeister Hans-Werner Breithausen die Zukunft der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach im Blick, auch wenn seine Amtszeit bald endet.

Hans-Werner Breithausen (SPD) leitet seit der Fusion die Geschicke der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Auch wenn sich seine Amtszeit nun nach acht Jahren dem Ende zuneigt, hat er die Zukunft der VG im Blick. Im RZ-Interview spricht Breithausen über die Themen, die er angestoßen hat, und darüber, was weiter wichtig für die VG ist.







Artikel teilen

Artikel teilen