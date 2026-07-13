Giftschlange in Linz gesichtet VG-Chef Becker: Wir sind vorbereitet Justin Buchinger 13.07.2026, 17:23 Uhr

i Nach der mutmaßlichen Sichtung einer hochgiftigen Korallenotter in Linz warnte die Polizei und die VG ergriff Maßnahmen. Doch es gibt auch Zweifel an der Echtheit des Fotos. Polizei Linz

Nachdem in Linz eine hochgiftige Korallenotter fotografiert wurde, warnte die Polizei. Die Verbandsgemeinde Linz hat nun Maßnahmen ergriffen. Doch es gibt auch Zweifel an der Echtheit des Fotos. Was bisher bekannt ist.

Eine hochgiftige Schlange soll im Bereich des Roniger Wegs in Linz am Donnerstag gesichtet und fotografiert worden sein. Ein Bürger habe sich mit dem Bild an das Ordnungsamt gewandt, das daraufhin die Polizei und fachkundige Experten für Giftschlangen informierte, berichtet die Verwaltung der VG Linz.







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