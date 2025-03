VG Bad Hönningen will feste Wohnungen für Obdachlose

Um obdachlose Menschen von der Straße zu holen, bringt die VG Bad Hönningen sie derzeit kurzfristig in Hotels und Gästehäusern unter. Aus Kostengründen möchte man nun zwei feste Wohnungen dafür anmieten – und das auf einem angespannten Wohnungsmarkt.

Wo sollen Obdachlose kurzfristig in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen untergebracht werden? Sollen feste Wohnungen dafür angemietet werden, um die Leute vor allem im Winter von der Straße zu bekommen? Diesen Fragen geht der VG-Rat nun nach, wie aus der Vorlage der jüngsten Hauptausschusssitzung hervorgeht. Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, wie die Lage ist.

Johannesbund hilft der VG Bad Hönningen viel, hat aber strenge Vorgaben

„Die Unterbringung von Obdachlosen ist Pflicht einer jeden Kommune“, erklärt Bürgermeister Jan Ermtraud im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwar habe man in der VG Bad Hönningen die eigentlich gute Situation, dass man mit der Einrichtung des Johannesbunds in Leutesdorf über ein Übernachtungs- und Resozialisierungsheim verfüge. Aber Ermtraud betont auch, dass es dort sehr strenge Vorgaben gebe, bei geringsten Verstößen gegen die Hausordnung fliege man raus.

Und dann ist es wieder an der VG, Unterbringungsmöglichkeiten für die wohnungslosen Menschen zu suchen und zu finden. „Im Dezember 2024 haben wir sieben Leute kurzfristig unterbringen müssen“, berichtet Ermtraud weiter. Besonders im Winter gebe es viele Fälle, weiß der Verwaltungschef. Bisher bringt die Verwaltung die Menschen in Hotels oder Gästehäusern unter – oder man einigt sich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Neuwied und den VGs Linz und Rengsdorf-Waldbreitbach. Ohne diese Schützenhilfe wäre es sehr schwierig, der Aufgabe nachzukommen, betont Ermtraud.

Wenn die VG die obdachlosen Menschen in Gästehäusern und Hotels unterbringen möchte, ist dies sehr kostenintensiv und wird vermutlich in Zukunft nicht günstiger, weiß der Bürgermeister aus Erfahrung. 2024 habe die VG mehr als 3600 Euro dafür berappen müssen. Daher kommt nun die Überlegung ins Spiel, feste Wohnungen vorzuhalten, die bei Bedarf zur Unterbringung von Wohnungslosen genutzt werden können. Doch: Auf dem angespannten Wohnungsmarkt sei dies schwierig, meint Jan Ermtraud.

Der Hauptausschuss konnte dem Vorhaben der Verwaltung auch noch keinen Empfehlungsbeschluss für den VG-Rat geben, da Zahlen, Daten und Fakten aus den vergangenen Jahren zur Unterbringung von Wohnungslosen erst aufgearbeitet werden müssen, erklärt Ermtraud. Doch die Verwaltung werde in den kommenden Tagen diese Hausaufgaben erledigen, um dem VG-Rat am 27. März detailliert darzulegen, wie viele Menschen in welchem Jahr für welche Kosten untergebracht wurden.

Ziel der Verwaltung sind zwei Wohnungen für Obdachlose

Bürgermeister Ermtraud hofft, dass im VG-Rat dann mit den Hintergrundinformationen der Beschluss gefasst wird, Wohnungen zu suchen und anzumieten. „Unser Ziel ist, dass wir zwei Wohnungen finden“, so Ermtraud.

Der Bad Hönninger VG-Rat tagt am Donnerstag, 27. März, ab 19 Uhr im Ratssaal im Rathaus Bad Hönningen, Marktstraße 1. Das Thema „Wohnungen für Obdachlose“ soll laut Bürgermeister Jan Ermtraud dort auf der Tagesordnung stehen.