Doppelhaushalt 2026/27 VG Asbach investiert Millionen in Feuerwehr 18.11.2025, 10:00 Uhr

i Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Asbach gegenüber dem Rathaus (Foto) wird durch einen 5,5 Millionen Euro teuren Neubau am Ortsausgang Richtung Schöneberg ersetzt. Es ist nur eine von zahlreichen Investitionen in den Brandschutz, die im Doppelhaushalt 2026/27 der VG Asbach berücksichtigt sind. Daniel Dresen

Der Rat der VG Asbach hat den Doppelhaushalt 2026/27 beschlossen. Investitionen in die Feuerwehr und Grundschulen sind dringend nötig. Dennoch kann die VG einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

Der Asbacher VG-Rat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Doppelhaushalt 2026/27 beschlossen. Im Ergebnishaushalt für 2026 steht bei Einnahmen von rund 28,9 Millionen Euro ein Jahresüberschuss von mehr als 189.000 Euro. Im Jahr 2027 wird bei Einnahmen von rund 25,5 Millionen Euro lediglich mit einem Überschuss von 5800 Euro gerechnet.







