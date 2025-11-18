VG Asbach investiert Millionen in Feuerwehr

Der Rat der VG Asbach hat den Doppelhaushalt 2026/27 beschlossen. Investitionen in die Feuerwehr und Grundschulen sind dringend nötig. Dennoch kann die VG einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.
Lesezeit 3 Minuten
Der Asbacher VG-Rat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Doppelhaushalt 2026/27 beschlossen. Im Ergebnishaushalt für 2026 steht bei Einnahmen von rund 28,9 Millionen Euro ein Jahresüberschuss von mehr als 189.000 Euro. Im Jahr 2027 wird bei Einnahmen von rund 25,5 Millionen Euro lediglich mit einem Überschuss von 5800 Euro gerechnet.