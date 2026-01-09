Vettelschoßer Finanzen sind auch 2026 im grünen Bereich

In der Gemeinde Vettelschoß steht in diesem Jahr einiges an. Unter anderem wird das Gelände am Zielbahnhof der Kasbachtalbahn in Kalenborn zum Treffpunkt für Familien. Und auch der Tourismus profitiert von dem Projekt.
Die Bürger in Vettelschoß werden es gerne hören. „Unsere Finanzen sind gut und die Hebesätze liegen auf Nivellierungssatz und werden nicht erhöht“, kündigt Ortsbürgermeister Norbert Rohringer in seinem Ausblick auf das gerade begonnene Jahr an. In dem hat sich die Gemeinde wieder viel vorgenommen.