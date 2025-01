Vorschau auf das Jahr 2025 Vettelschoß packt an, was schon lange geplant war 18.01.2025, 12:00 Uhr

i Am Bahnhof Kalenborn soll 2025 nach den Vorstellungen des Ortschefs ein "Willkommensbahnhof" entstehen. Heinz-Werner Lamberz

Vettelschoß steht finanziell gut da. Der Ortsbürgermeister kritisiert aber, dass Gemeinden von der Aufsicht-und Dienstleistungsdirektion (ADD) aufgefordert sind, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen und die Steuern zu erhöhen.

Vettelschoß. Ortsbürgermeister Nobert Rohringer hat die Amtsgeschäfte in Vettelschoß nach der Wahl im vergangen Jahr übernommen. Er und sein Gemeinderat haben sich viel vorgenommen. „2025 soll ein Jahr werden, in dem Maßnahmen realisiert werden, die wir schon lange geplant haben“, kündigt er in seinem Ausblick auf das neue Jahr an.

