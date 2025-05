Am 15. Juni ist der bundesweite Veteranentag. Auch die Verbandsgemeinde (VG) Asbach möchte sich daran beteiligen und eine eigene Veranstaltung auf kommunaler Ebene durchführen. Das zumindest hatte die Fraktionsgemeinschaft von CDU und FDP in der Januarsitzung des VG-Rates angeregt. Damals gab es aber nicht nur Zustimmung.

Veteranentag ist eine neue Erfindung der Bundespolitik

Rückblick: Im Januar schlugen CDU und FDP im Asbacher Verbandsgemeinderat vor, sich dem bundesweiten Veteranentag mit einer eigenen lokalen Veranstaltung anzuschließen, um die Mitglieder der Streitkräfte für ihren Einsatz für die Bundesrepublik Deutschland zu würdigen. Der Bundestag selbst hatte diesen erst 2024 beschlossen, der 15. Juni dieses Jahres ist somit die erste Auflage des Gedenktages.

In der VG Asbach sollten sich nach den Vorstellungen der antragstellenden Fraktionsgemeinschaft bei einer Veranstaltung ehemalige sowie aktive Soldaten treffen und vernetzen. Eine genaue Ausgestaltung mit einem Programm könne im zuständigen Ausschuss erarbeitet werden.

Sorge bei SPD und Grünen

Vonseiten der SPD, aber auch von den Grünen im Asbacher VG-Rat gab es zu diesem Vorschlag kritische Stimmen. Eine Veranstaltung wie diese dürfe nicht dazu genutzt werden, Militär, Krieg und Zerstörung zu verherrlichen, mahnte SPD-Sprecher Thomas Stumpf im Januar. Auch die Grünen sahen die Gefahr, dass eine Veranstaltung rund um das Militär mit seinen archaisch anmutenden Traditionen „rechtslastig okkupiert“ werden könnte. Man müsse aufpassen, wie man den Veteranentag aufziehe, um nicht die falsche Klientel zu hofieren.

Planung und Programm stehen

Der Plan steht nun, wie Bürgermeister Michael Christ in der jüngsten Sitzung des VG-Rates berichtete. Der zuständige Ausschuss habe in seiner Sitzung am 14. April ein Programm für den Veteranentag in der VG Asbach ausgearbeitet. Dieser soll am Sonntag, 15. Juni, von 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus in Rahms stattfinden. Die Dorfgemeinschaft beteiligt sich an der Veranstaltung und übernimmt die Bewirtung.

Zum Programm: Bürgermeister Michael Christ wird den Veteranentag eröffnen. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen wird sich an der Veranstaltung beteiligen und einen Informationsstand aufbauen. Die musikalische Begleitung erfolgt durch das Musikorchester Rahms. Zusätzlich sollen für die Gäste der Veranstaltung kleine Anstecker in Form einer gelben Schleife erstellt werden. Die Kosten schätzt die Verwaltung auf bis zu 10.000 Euro. Die Federführung liegt beim Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Markus Harf. Der Ausschuss habe sich zudem darauf verständigt, dass es eine Nachbetrachtung der Veranstaltung geben wird, um über weitere Durchführungen sowie eventuelle Modifikationen des Programms sprechen zu können.

Auch Jugendrat mit eingebunden

Bewerben und ankündigen möchte die Verwaltung die Veranstaltung zeitnah. Auch die Jugendvertretung sei eingebunden und unterstütze das Projekt, berichtete der Büroleiter der VG Asbach, Arno Jokisch, in der VG-Ratssitzung. Bei einer Enthaltung gab der VG-Rat dem Veteranentag grünes Licht – ohne kritische Anmerkungen.