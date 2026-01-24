Wenn eine Sirene ertönt, werden die Menschen, die sie wahrnehmen, hellhörig. So war es sicher auch am Samstagmorgen in Oberbieber, wo erst einmal unklar war, warum die Sirene losheulte.

In Oberbieber hat es am frühen Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, einen Fehlalarm gegeben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ging irrtümlich eine Sirene los. Dabei wurde zuerst die Tonfolge Feueralarm abgespielt, im Anschluss erfolgte ein mehrminütiger Dauerton – vergleichbar dem Entwarnungssignal.

Ursache ist inzwischen bekannt﻿

Die Kreisverwaltung hatte unmittelbar nach dem Vorfall Kontakt mit der Errichterfirma, der Leitstelle und dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz aufgenommen. Die Sirene lässt sich gemäß den Vorgaben des Landes über den Tetra-Digtitalfunk und die Digitale Alarmierung Rheinland-Pfalz auslösen, heißt es. Weitere Auslösemöglichkeiten über ein Rückmeldesystem oder über die analoge Alarmierung bestünden nicht. Die Ursache konnte die Kreisverwaltung zwischenzeitlich ermittelt werden. Grund war eine falsch hinterlegte Adressierung der Sirene in der Leitstelle. Im Zusammenhang mit einer anderen Alarmierung wurde dann die Sirene in Oberbieber fälschlicherweise ausgelöst.