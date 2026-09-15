Landrat Achim Hallerbach spricht nach der Zuweisung der Leistungsgruppen durch das Land an die Krankenhäuser im Kreis Neuwied von einer „schmerzlichen Zäsur“ für das Franziskus-Krankenhaus in Linz. Doch Klinikchef Thomas Werner beruhigt.
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Anfang September hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium im Rahmen der Krankenhausreform des Bundes über die geplante Zuweisung der Leistungsgruppen informiert, also darüber, welche Kliniken zukünftig welche Leistungen anbieten dürfen. Die Leistungsgruppen sind ein zentraler Baustein der Krankenhausreform und verbinden laut Ministerium medizinische Leistungen mit verbindlichen Qualitätsanforderungen.