Zuweisung von Leistungsgruppen Verwirrung um Linzer Krankenhaus nach Landrat-Posting Daniel Dresen 15.09.2026, 16:00 Uhr

i Das Franziskus-Krankenhaus Linz wird nach Auskunft von Neuwieds Landrat Achim Hallerbach künftig keine Revisionsendoprothetik mehr anbieten. So plant es des rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Diese Eingriffe stellen laut Krankenhausgeschäftsführer Thomas Werner allerdings nur einen Bruchteil, der in Linz durchgeführten Operationen dar. Daniel Dresen

Landrat Achim Hallerbach spricht nach der Zuweisung der Leistungsgruppen durch das Land an die Krankenhäuser im Kreis Neuwied von einer „schmerzlichen Zäsur“ für das Franziskus-Krankenhaus in Linz. Doch Klinikchef Thomas Werner beruhigt.

Anfang September hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium im Rahmen der Krankenhausreform des Bundes über die geplante Zuweisung der Leistungsgruppen informiert, also darüber, welche Kliniken zukünftig welche Leistungen anbieten dürfen. Die Leistungsgruppen sind ein zentraler Baustein der Krankenhausreform und verbinden laut Ministerium medizinische Leistungen mit verbindlichen Qualitätsanforderungen.







Artikel teilen

Artikel teilen