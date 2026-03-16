Kooperation wird fortgesetzt Vertrag für Robotikzentrum in Neuwied unterzeichnet Justin Buchinger 16.03.2026, 13:00 Uhr

i Unterzeichnung des Kooperationsvertrags im Max zur Wied Saal (von links): Landrat Achim Schwickert, Luca Veronese, Sergej Sizov, Landrat Achim Hallerbach, Katharina Schlag, Karl Stoffel, Thomas Schnick, Jörg Hohenadl, Oberbürgermeister Jan Einig und Alexandra Rünz. Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied

Das Robotikzentrum auf dem ehemaligen Rasselsteingelände ist einen Schritt weiter. Der Landkreis Neuwied, die Stadt Neuwied, der Westerwaldkreis und die Hochschule Koblenz haben einen neuen Kooperationsvertrag unterschrieben.

Wichtige Weichen für eine Erfolg versprechende Wirtschaftsentwicklung wurden jetzt im Neuwieder Kreishaus gestellt: Nach Abschluss der Machbarkeitsprüfung haben der Landkreis, die Stadt Neuwied und der Westerwaldkreis gemeinsam mit der Hochschule Koblenz die Fortführung der Zusammenarbeit zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik beschlossen.







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