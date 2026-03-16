Das Robotikzentrum auf dem ehemaligen Rasselsteingelände ist einen Schritt weiter. Der Landkreis Neuwied, die Stadt Neuwied, der Westerwaldkreis und die Hochschule Koblenz haben einen neuen Kooperationsvertrag unterschrieben.
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Wichtige Weichen für eine Erfolg versprechende Wirtschaftsentwicklung wurden jetzt im Neuwieder Kreishaus gestellt: Nach Abschluss der Machbarkeitsprüfung haben der Landkreis, die Stadt Neuwied und der Westerwaldkreis gemeinsam mit der Hochschule Koblenz die Fortführung der Zusammenarbeit zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik beschlossen.