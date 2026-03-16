Kooperation wird fortgesetzt
Vertrag für Robotikzentrum in Neuwied unterzeichnet
Unterzeichnung des Kooperationsvertrags im Max zur Wied Saal (von links): Landrat Achim Schwickert, Luca Veronese, Sergej Sizov,
Unterzeichnung des Kooperationsvertrags im Max zur Wied Saal (von links): Landrat Achim Schwickert, Luca Veronese, Sergej Sizov, Landrat Achim Hallerbach, Katharina Schlag, Karl Stoffel, Thomas Schnick, Jörg Hohenadl, Oberbürgermeister Jan Einig und Alexandra Rünz.
Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied

Das Robotikzentrum auf dem ehemaligen Rasselsteingelände ist einen Schritt weiter. Der Landkreis Neuwied, die Stadt Neuwied, der Westerwaldkreis und die Hochschule Koblenz haben einen neuen Kooperationsvertrag unterschrieben.

Lesezeit 3 Minuten
Wichtige Weichen für eine Erfolg versprechende Wirtschaftsentwicklung wurden jetzt im Neuwieder Kreishaus gestellt: Nach Abschluss der Machbarkeitsprüfung haben der Landkreis, die Stadt Neuwied und der Westerwaldkreis gemeinsam mit der Hochschule Koblenz die Fortführung der Zusammenarbeit zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik beschlossen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren