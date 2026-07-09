Staatsanwaltschaft informiert
Vermieter fand Leichen in Heimbach-Weis
Die beiden leblosen Personen, die in der Mietwohnung entdeckt wurden, sollen laut Staatsanwaltschaft Lebensgefährten gewesen sei
Die beiden leblosen Personen, die in der Mietwohnung entdeckt wurden, sollen laut Staatsanwaltschaft Lebensgefährten gewesen sein.
Daniel Vogl. picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Zwei leblose Personen wurden am Wochenende in Heimbach-Weis gefunden. Die Ermittlungen laufen, aktuell wird nicht von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft äußert sich derweil dazu, wer die Toten auffand.

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Ein Polizeieinsatz am vergangenen Wochenende versetzte den Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis in Aufruhr. Nachdem zwei Tote in einer Mietwohnung gefunden wurden, brodelte die Gerüchteküche. Viele neue Erkenntnisse gab es auch am Donnerstagnachmittag nicht, aber die Staatsanwaltschaft Koblenz konnte trotzdem weitere Details nennen – zum Beispiel darüber, wer die beiden Personen entdeckt hat.
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