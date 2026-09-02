Hoher Flächenbedarf in Neuwied Vermarktung vom Gewerbegebiet Friedrichshof kann dauern Viktoria Schneider 02.09.2026, 10:00 Uhr

i Der Neuwieder Stadtrat stimmte der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof zu. Jörg Niebergall (Archiv)

Gewerbetreibende dürfen sich freuen: Perspektivisch wird es neue Flächen im Gewerbegebiet Friedrichshof geben. Doch bevor es an die Vermarktung geht, dürfen erst Behörden und Bürger in Neuwied bei der weiteren Planung ein Wörtchen mitreden.

Der Stadtrat hat entschieden: Der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof steht nichts mehr im Wege. Nachdem der Bebauungsplan nun angenommen wurde, kann es bald an die weitere Planung gehen. Doch bevor die Vermarktung der Gewerbeflächen starten kann, dauert es noch, heißt es aus der Verwaltung.







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