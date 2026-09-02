Hoher Flächenbedarf in Neuwied
Vermarktung vom Gewerbegebiet Friedrichshof kann dauern
Der Neuwieder Stadtrat stimmte der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof zu.
Der Neuwieder Stadtrat stimmte der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof zu.
Jörg Niebergall (Archiv)

Gewerbetreibende dürfen sich freuen: Perspektivisch wird es neue Flächen im Gewerbegebiet Friedrichshof geben. Doch bevor es an die Vermarktung geht, dürfen erst Behörden und Bürger in Neuwied bei der weiteren Planung ein Wörtchen mitreden.

Lesezeit 1 Minute
Der Stadtrat hat entschieden: Der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Friedrichshof steht nichts mehr im Wege. Nachdem der Bebauungsplan nun angenommen wurde, kann es bald an die weitere Planung gehen. Doch bevor die Vermarktung der Gewerbeflächen starten kann, dauert es noch, heißt es aus der Verwaltung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren