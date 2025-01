Vorschau auf 2025 Verletzungsgefahr: Kunstrasen in Buchholz wird erneuert 23.01.2025, 11:00 Uhr

i Der Sportplatz in Buchholz muss 2025 erneuert werden, nach 15 Jahren ist der Kunstrasen "durch". Michael Möhlenhof

Sportplatz, Pumptrack, LED-Beleuchtung: In Buchholz spart man in diesem Jahr nicht an investiven Maßnahmen. Das berichtet Ortsbürgermeister Konrad Peuling unserer Zeitung.

Während man sich 2024 mit Investitionen eher zurückgehalten hat, möchte man in der Ortsgemeinde Buchholz in diesem Jahr aus den Vollen schöpfen. Das kündigt Ortsbürgermeister Konrad Peuling im Gespräch mit unserer Zeitung an.Als ein großes Projekt nennt Peuling etwa die Schaffung eines Pumptracks, einer künstlich angelegten Mountainbikestrecke, in der Nähe des Sportplatzes in der Bachstraße.

