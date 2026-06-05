Trotz mehrerer Beschwerden ändert sich die Situation in der Sayner Straße in Heimbach-Weis kaum. Schon seit Jahren sorgt Verkehrslärm bei den Anwohnern für Kopfschmerzen. Eine Besserung ist aktuell nicht in Sicht – das bestätigen auch die Behörden.
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Lärm, der so penetrant und nervtötend ist, dass die Gläser auf den Tischen wackeln. Das müssen die Anwohner in der Sayner Straße in Heimbach-Weis schon seit Jahren ertragen. Die zuständige Behörde sieht keinen Handlungsbedarf. Aber welche Lösung kann es denn für die Betroffenen geben?