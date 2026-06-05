So ordnet Stadt die Lage ein
Verkehrslärm in Neuwied: Gibt es Lösung für Anwohner?
Diese Stelle in der Sayner Straße in Heimbach-Weis sorgt für erhebliche Erschütterungen in den benachbarten Häusern. Zwar wurde
Diese Stelle in der Sayner Straße in Heimbach-Weis sorgt für erhebliche Erschütterungen in den benachbarten Häusern. Zwar wurde sie schon ausgebessert, aber der Lärm bleibt.
Viktoria Schneider

Trotz mehrerer Beschwerden ändert sich die Situation in der Sayner Straße in Heimbach-Weis kaum. Schon seit Jahren sorgt Verkehrslärm bei den Anwohnern für Kopfschmerzen. Eine Besserung ist aktuell nicht in Sicht – das bestätigen auch die Behörden.

Lesezeit 3 Minuten
Lärm, der so penetrant und nervtötend ist, dass die Gläser auf den Tischen wackeln. Das müssen die Anwohner in der Sayner Straße in Heimbach-Weis schon seit Jahren ertragen. Die zuständige Behörde sieht keinen Handlungsbedarf. Aber welche Lösung kann es denn für die Betroffenen geben?

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