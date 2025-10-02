K30-Sanierung in Bad Honnef Verkehrschaos in Windhagen nach Straßensperrung 02.10.2025, 16:15 Uhr

i Trotz ausgewiesener Umleitung durch die Windhagener Ortsteile Schweifeld und Hallerbach ziehen nach der Sperrung der K30/Windhagener Weg Lkw durch die engen Straßen von Stockhausen. Michael Möhlenhof

Seit Montag (29. September) ist die K30/Windhagener Weg in Bad Honnef wegen Sanierungsarbeiten für mindestens zwei Wochen gesperrt. Die Umleitungen führen durch Ortsteile von Windhagen. Besonders der Lkw-Verkehr macht den Anwohnern zu schaffen.

Die Befürchtungen von Windhagens Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger haben sich bewahrheitet. Aufgrund der Sanierungsarbeiten auf einem Abschnitt der K30/Windhagener Weg in Bad Honnef, die seit Montag (29. September) für mindestens zwei Wochen unter Vollsperrung durchgeführt werden, herrschen auf Windhagens Straßen „chaotische Zustände“.







