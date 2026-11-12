Polizeieinsatz in der Stadt
Verfolgungsjagd in Neuwied: Falschfahrer auf der B256
Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet (Symbolbild).
Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet (Symbolbild).
David Inderlied/dpa

Extreme Reaktion auf eine simple Verkehrskontrolle: Ein Mann flieht über einen Radweg, rammt einen Streifenwagen und fährt schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf die B256 auf. Ein Polizeihubschrauber entdeckt ihn dann.

Lesezeit 1 Minute
Eine Verfolgungsfahrt in Neuwied hat am Donnerstagmittag die Polizei in Atem gehalten. Dabei begann alles ganz unspektakulär: Gegen 12.10 Uhr wollte eine Streife der Polizei Neuwied einen dunklen Fiat Punto mit MYK-Kennzeichen in der Germaniastraße in Neuwied kontrollieren.
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