Polizeieinsatz in der Stadt Verfolgungsjagd in Neuwied: Falschfahrer auf der B256 Stephanie Mersmann 12.11.2026, 15:44 Uhr

i Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet (Symbolbild). David Inderlied/dpa

Extreme Reaktion auf eine simple Verkehrskontrolle: Ein Mann flieht über einen Radweg, rammt einen Streifenwagen und fährt schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf die B256 auf. Ein Polizeihubschrauber entdeckt ihn dann.

Eine Verfolgungsfahrt in Neuwied hat am Donnerstagmittag die Polizei in Atem gehalten. Dabei begann alles ganz unspektakulär: Gegen 12.10 Uhr wollte eine Streife der Polizei Neuwied einen dunklen Fiat Punto mit MYK-Kennzeichen in der Germaniastraße in Neuwied kontrollieren.







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