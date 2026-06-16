Kultbistro wird zu Schandfleck Verfallene Holzfassaden sorgen in Neuwied für Unmut Jörg Niebergall 16.06.2026, 06:00 Uhr

i 50 Jahre später ist vom ehemaligen Glanz hier nur noch wenig zu spüren. Das Gebäude verkommt, zumindest im Erdgeschoss, immer mehr und mehr. Jörg Niebergall

Einst Blickfang und Szene-Treff, heute bröckelt die Fassade am Haus Marktstraße 78. Anwohner fordern, das Gebäude dringend zu renovieren, das im Stadtzentrum wie ein stummer Zeuge vergangener Zeiten wirkt.

Die Holzfassaden in der Marktstraße 78 in Neuwied waren in den 1970er-Jahren ein echter Hingucker. Klaus Hilger hatte sie damals anbringen lassen, um seinem Marktstübchen das Flair des gewissen Etwas zu verleihen. 50 Jahre später ist vom ehemaligen Glanz nur noch wenig zu spüren.







Artikel teilen

Artikel teilen