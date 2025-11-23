Einsatz von Neuwieder Frauen Verein „BenefitZ“ setzt sich für Kinder in Not ein Regine Siedlaczek 23.11.2025, 14:00 Uhr

i Seit zehn Jahren setzen sich die Mitglieder von "BenefitZ" für Kinder in Not ein. Sonja Hehl

Seit dem Jahr 2015 hat der Neuwieder Verein „BenefitZ“ durch den Verkauf kunsthandwerklicher Artikel 100.000 Euro an Spenden für Kinder in Not gesammelt. Nun sucht der Verein dringend junge Mitstreiterinnen, um sein Engagement fortzuführen.

Was acht kreative und engagierte Frauen leisten können, beweist seit nunmehr zehn Jahren ein ganz besonderer Verein, der es sich unter dem Namen „BenefitZ“ zum Ziel gesetzt hat, Kinder in Not zu unterstützen – und das mit großem Erfolg, denn den kunsthandwerklich begabten Frauen ist es gelungen, seit 2015 100.







