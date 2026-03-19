Waldbreitbachs Ordensgründerin Verdrängt, vergessen, verehrt: Wer war Mutter Rosa? Justin Buchinger 19.03.2026, 10:00 Uhr

i 200 Jahre Mutter Rosa: Mit einem Festakt haben Waldbreitbacher Franziskanerinnen und viele Gäste den 200. Geburtstag der Ordensgründerin gefeiert. Justin Buchinger

Margaretha Flesch gründete ein Kloster im Dienst der Armen und Kranken. Noch heute arbeiten in ihrem Sinne Tausende Menschen für die Marienhaus-Gruppe. Doch lange war sie vergessen. Ein Blick in die Geschichtsbücher und auf das Leben von Mutter Rosa.

Vor 200 Jahren wurde Magaretha Flesch, besser bekannt als Mutter Rosa geboren. Sie war die Gründerin der Waldbreitbacher Franziskannerinnen. Ein Orden, der heute Konvente in Deutschland, den Niederlanden, den USA und Brasilien hat und aus dem auch die Marienhaus-Gruppe, einem der größten Träger sozialer Einrichtungen in Deutschland, hervorging.







Artikel teilen

Artikel teilen