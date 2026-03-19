Margaretha Flesch gründete ein Kloster im Dienst der Armen und Kranken. Noch heute arbeiten in ihrem Sinne Tausende Menschen für die Marienhaus-Gruppe. Doch lange war sie vergessen. Ein Blick in die Geschichtsbücher und auf das Leben von Mutter Rosa.
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Vor 200 Jahren wurde Magaretha Flesch, besser bekannt als Mutter Rosa geboren. Sie war die Gründerin der Waldbreitbacher Franziskannerinnen. Ein Orden, der heute Konvente in Deutschland, den Niederlanden, den USA und Brasilien hat und aus dem auch die Marienhaus-Gruppe, einem der größten Träger sozialer Einrichtungen in Deutschland, hervorging.