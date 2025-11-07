Konzept erarbeitet Verdi: So könnte Coveris in Neuwied erhalten bleiben 07.11.2025, 14:32 Uhr

i Das Neuwieder Coveris-Werk könnte zum Jahresende geschlossen werden. Jörg Niebergall

Gerät jetzt Bewegung in den Kampf um den Erhalt des Neuwieder Coveris-Standorts? Ein Fortführungskonzept liegt nun vor - die Geschäftsführung hat sich zu diesem allerdings noch nicht geäußert.

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi fordern weiterhin den Erhalt des Coveris-Standorts in Neuwied – und jetzt liegt auch ein Konzept vor, wie dieser ihrer Meinung nach erreicht werden könnte. Bei einer Betriebsversammlung am Montag, 10. November, wird das Fortführungskonzept der Belegschaft vorgestellt.







