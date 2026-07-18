An der ehemaligen Kneipe, die heute ein Wohnhaus ist, gibt es erste Veränderungen: Überquellender Müll verschwindet, Behörden und der Eigentümer suchen Lösungen. An- und Bewohner hoffen nun auf eine dauerhafte Besserung.
Lesezeit 2 Minuten
Die öffentliche Kritik an den Zuständen rund um die ehemalige Gaststätte Felsenkeller in der Blocker Straße 19 in Heimbach-Weis zeigt offenbar Wirkung. Nachdem die Anwohner wiederholt auf Müllberge und schwierige Wohnverhältnisse aufmerksam gemacht hatten, kommt nun Bewegung in die Sache.