Müllproblem in Heimbach-Weis Verbesserungen nach Kritik an Felsenkeller-Zuständen Jörg Niebergall 18.07.2026, 14:00 Uhr

i Der frühere „Felsenkeller“ in der Blocker Straße 19 in Heimbach-Weis ist seit einigen Jahren ein Mehrfamilienhaus. Jörg Niebergall

An der ehemaligen Kneipe, die heute ein Wohnhaus ist, gibt es erste Veränderungen: Überquellender Müll verschwindet, Behörden und der Eigentümer suchen Lösungen. An- und Bewohner hoffen nun auf eine dauerhafte Besserung.

Die öffentliche Kritik an den Zuständen rund um die ehemalige Gaststätte Felsenkeller in der Blocker Straße 19 in Heimbach-Weis zeigt offenbar Wirkung. Nachdem die Anwohner wiederholt auf Müllberge und schwierige Wohnverhältnisse aufmerksam gemacht hatten, kommt nun Bewegung in die Sache.







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