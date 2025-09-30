Starkregen und Hochwasser
Verbandsgemeinde hat neues Schutzkonzept für die Wied
Nach Dauerregen und Hochwasser im Juli 2021 sammelte sich an der Wiedbrücke bei Datzeroth Treibgut.
Starkregen und Hochwasser stellen immer wieder eine Gefahr für die Menschen in der Region dar. Durch den Klimawandel werden sie wohl noch häufiger. Ein neues Schutzkonzept soll die Orte im Wiedtal auf die Wassermassen vorbereiten. 

Nach Jahren der Arbeit ist das Hochwasser- und Startregenschutzkonzept für Breitscheid, Datzerot , Hausen, Niederbreitbach, Roßbach und Waldbreitbach abgeschlossen. „Wir haben uns erst mal darauf konzentriert, wo auch nach unserem Erachten das Konzept am notwendigsten war.

