Veranstaltung für den Kampf gegen Einsamkeit im Alter

Die Veranstaltung „Einsamkeit im Alter – muss das sein? Sicherheit im Alter – das muss sein!“ hat am Mittwochnachmittag für eine volle Wiedhöhenhalle in Kurtscheid gesorgt. Experten gaben den anwesenden Senioren wichtige Tipps für ihren Alltag.
Es war voll in der Kurtscheider Wiedhöhenhalle als der Seniorenbeirat der VG Rengsdorf-Waldbreitbach gemeinsam mit den Senioren-Sicherheitsbeauftragten des Kreises und der Logotherapeutin Hildegard Schanz zum Thema „Einsamkeit im Alter – muss das sein?