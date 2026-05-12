Freizeittipps fürs Wochenende 
Vatertag auf Schloss Arenfels oder Radeln auf der L255
Am Radwandertag "Wieder ins Tal" gehören die L255 und L269 zwischen Niederbieber und Seifen wieder den Radlern.
Am Radwandertag "Wieder ins Tal" gehören die L255 und L269 zwischen Niederbieber und Seifen wieder den Radlern.
Jörg Niebergall

Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für Vatertag und das lange Wochenende zusammen. Von Partys, über Wanderungen bis zu Museen ist die Auswahl groß.

Lesezeit 4 Minuten
Ob Vatertagstour, Comedy, Flohmarkt oder ein kostenloser Museumsbesuch, an diesem Frühjahrswochenende laden im Kreis Neuwied e ine Vielzahl an Veranstaltungen zum gemeinsamen Zeitvertreib ein. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, was von Christi Himmelfahrt bis Sonntag an Rhein und Wied geboten wird.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

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