Raubach feiert 800 Jahre Vandalismus trübt Vorfreude in Linkenbach Charley Burke, Julia Hilgeroth-Buchner 08.02.2026, 16:00 Uhr

i Nur ein einsamer Pfosten ist vom Klettergerüst in Linkenbach übrig. Unbekannte haben das Kletternetz aus fingerdicken Seilen zerstört. Jörg Niebergall

Vandalismus, Straßensanierungen und Feierlaune: In unserer Jahresvorschau blickt unsere Zeitung mit den Bürgermeistern von Linkenbach und Raubach darauf, was für die Orte und ihre Bewohner in diesem Jahr wichtig ist.

Vorfreude auf Aktionen und Feste, aber auch Wut über Vandalismus-Schäden: Der Linkenbacher Ortsbürgermeister Achim Hoffmann schaut mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr. „Wir hatten auf dem größeren unserer beiden Spielplätze ein Klettergerüst in Pyramidenform, das sich drehte.







