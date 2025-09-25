Offenes Atelier in Roßbach Uta Weiler zeigt Skulpturen aus Metall und Kunststoff Charley Burke 25.09.2025, 15:00 Uhr

i Uta Weiler vor ihren Skulpturen Charley Burke

Für alle mit Interesse an Kunst biete die Aktion „Offene Ateliers“ eine gute Gelegenheit, heimischen Künstlerinnen und Künstlern einen Besuch abzustatten. Man kann sich austauschen, fachsimpeln oder gar eines der Werke käuflich erwerben.

Zum 33. Mal öffnen in Rheinland-Pfalz Künstler die Türen zu ihren Ateliers. An zwei Wochenenden haben Künstler aus dem Land die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren, Besucher ins Gespräch zu bringen und Kunst hautnah erlebbar zu machen.







