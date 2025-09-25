Offenes Atelier in Roßbach
Uta Weiler zeigt Skulpturen aus Metall und Kunststoff
Uta Weiler vor ihren Skulpturen
Charley Burke

Für alle mit Interesse an Kunst biete die Aktion „Offene Ateliers“ eine gute Gelegenheit, heimischen Künstlerinnen und Künstlern einen Besuch abzustatten. Man kann sich austauschen, fachsimpeln oder gar eines der Werke käuflich erwerben.

Zum 33. Mal öffnen in Rheinland-Pfalz Künstler die Türen zu ihren Ateliers. An zwei Wochenenden haben Künstler aus dem Land die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren, Besucher ins Gespräch zu bringen und Kunst hautnah erlebbar zu machen.

