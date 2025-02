Gospelkonzert in Neuwied US-Stars begeistern Zuhörer in die Marktkirche Jörg Niebergall 17.02.2025, 12:03 Uhr

i Die Gospelgrößen aus den USA lieferten in Neuwied Musik der Extraklasse. Jörg Niebergall

Ihr Ruf eilt ihnen voraus - und sie haben ihr Publikum in Neuwied alles andere als enttäuscht: Reverand Gregory M. Kelly & The Best of Harlem Gospel gaben ein Gastspiel in der Marktkirche.

Es ist stets eine fast schon mystische Atmosphäre, wenn die musikalischen Größen der Gospelszene ihre Zelte in der Neuwieder Marktkirche aufschlagen. Am Samstagabend begeisterte Reverand Gregory M. Kelly & The Best of Harlem Gospel die rund 200 Besucher mit berühmten und allseits beliebten Gospelklassikern wie „Oh happy Day“, „Amen“, „Whole world in his Hands“ und „Go, tell it on the Mountain“.

