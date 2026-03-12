Lachen im Kirchspiel Urbacher Theatergruppe feiert mit Komödie ihre 20 Jahre Julia Hilgeroth-Buchner 12.03.2026, 18:00 Uhr

i Besonderer Kundendienst: Mit üppigen Geschenken möchte Bankdirektor Gustav Eisenreich die anspruchsvolle Frau von Reichenstein von seiner Kompetenz als Finanzexperte überzeugen. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein Stück voller Situationskomik, ein bestens aufgelegtes Ensemble: Die neue Komödie „Hände hoch, wir sch(l)ießen“ der Theatergruppe im Kirchspiel Urbach ist in gleich mehreren Orten im März und April zu sehen.

Haare machen, Nägel feilen, Snacks futtern, Anrufer abwimmeln: Melanie Geschwind und Betty Klein sind rundum zufrieden mit ihrem Job bei der dörflichen „Sparbank“. Na gut, gelegentlich müssen ein paar Störfaktoren verkraftet werden, darunter die Ausbrüche des cholerischen Bankdirektors Gustav Eisenreich oder Diskussionen mit dem Kunden Fritz, der nicht die hellste Kerze auf der Torte und ziemlich lästig ist.







