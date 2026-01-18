Jahresvorschau 2026 Urbacher Fußballplatz braucht einen neuen Belag Julia Hilgeroth-Buchner 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Urbacher Fußballplatz braucht einen neuen Kunstrasen. Dafür will die Gemeinde ins Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten aufgenommen werden. Jörg Niebergall

Mit den Ortsbürgermeistern wirft unsere Zeitung einen Blick in die Zukunft: Urbach hofft auf Sportstättenförderung vom Bund. Harschbach ringt mit geplanten Verkehrsänderungen. In Niederhofen sollen Bürgerhaus und Bauhof saniert werden.

Das neue Jahr ist da, Grund genug für die Bürgermeister der Ortsgemeinden Urbach, Harschbach und Niederhofen mit unserer Zeitung ein wenig in die Zukunft zu schauen.„Das allergrößte Projekt, an dem wir jetzt arbeiten, ist die Aufnahme ins Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten, weil unser Fußballplatz einen neuen Kunstrasen braucht“, berichtet der Urbacher Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier. „Dazu werden wir eine ...







