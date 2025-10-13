Riesenfete im Festzelt Urbacher feiern zünftige Kirmes mit Musik und Eintopf 13.10.2025, 14:00 Uhr

i Lina Wagner und Michel Sielaff sind das Kirmespaar 2025 in Urbach. Jörg Niebergall

Das Geheimnis ist gelüftet: Am Kirmessonntag verabschiedete sich das Urbacher Kirmespaar des Vorjahres, und seine Nachfolger übernahmen das Amt.

Wenn am Sonntagnachmittag, 12. Oktober, im hübsch dekorierten Festzelt in Urbach das neue Kirmespaar verkündet wird, ist das stets einer der Höhepunkte im Rahmen der Kirmesfeierlichkeiten. Nachdem sich das Kirmespaar des Vorjahres, Finja Vettelschoß und Till Wagner, mit einem flotten Tanz verabschiedet hatte, wurde das streng gehütete Geheimnis gelüftet.







