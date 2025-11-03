Besuch beim Posaunenchor Urbacher Ensemble wird von Gemeinschaft geprägt Julia Hilgeroth-Buchner 03.11.2025, 17:00 Uhr

i Im evangelischen Posaunenchor Urbach hilft jeder jedem, zum Beispiel wenn es in der jeweiligen Instrumentengruppe (hier die Trompeten) Fragen zu neuen Stücken gibt. Julia Hilgeroth-Buchner

Das musikalische Können und das gelebte Miteinander scheinen das Erfolgsrezept des evangelischen Posaunenchors Urbach auszumachen. Unsere Zeitung erlebte jüngst einen Probenabend live mit.

Das Dorf versinkt schon in spätherbstlicher Dunkelheit, als die Bläserinnen und Bläser des evangelischen Posaunenchores der Kirchengemeinde Urbach im behaglichen Gemeindehaus eintrudeln. Unter angeregtem Plaudern werden Notenständer ausgepackt, Instrumente startklar gemacht, Hefte vorsortiert, und als die Kirchenuhr halb acht schlägt, sitzen die rund 20 Musiker spielbereit in der Runde.







