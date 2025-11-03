Urbacher Ensemble wird von Gemeinschaft geprägt

Das musikalische Können und das gelebte Miteinander scheinen das Erfolgsrezept des evangelischen Posaunenchors Urbach auszumachen. Unsere Zeitung erlebte jüngst einen Probenabend live mit.
Lesezeit 3 Minuten
Das Dorf versinkt schon in spätherbstlicher Dunkelheit, als die Bläserinnen und Bläser des evangelischen Posaunenchores der Kirchengemeinde Urbach im behaglichen Gemeindehaus eintrudeln. Unter angeregtem Plaudern werden Notenständer ausgepackt, Instrumente startklar gemacht, Hefte vorsortiert, und als die Kirchenuhr halb acht schlägt, sitzen die rund 20 Musiker spielbereit in der Runde.