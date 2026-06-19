Feuerwehr im Dauereinsatz Unwetter richtet größere Schäden rund um Neuwied an Jörg Niebergall 19.06.2026, 22:30 Uhr

i Ein riesiger Ast versperrt bei Melsbach die Straße. Jörg Niebergall

Das Unwetter am Freitagabend hat im Kreis Neuwied zu zahlreichen Schäden geführt. Noch ist das Ausmaß der Schäden nicht zu beziffern.

Ein schweres Unwetter hat am Donnerstagabend für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr und weiterer Hilfskräfte in den Stadtteilen Oberbieber, Niederbieber, Altwied sowie in Melsbach gesorgt. Nach dem ersten Alarm um 19.15 Uhr waren die Löschzüge aus Melsbach, Rengsdorf, Oberbieber, Niederbieber und Neuwied über mehrere Stunden hinweg im Dauereinsatz.







Artikel teilen

Artikel teilen