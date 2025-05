Unternehmer regen Werbeaktion auf dem Luisenplatz an

Die Neuwieder Innenstadt lässt sich nicht ohne Baustellen entwickeln. Um aber Bürger, vor allem ansässige Gewerbetreibende, nicht mehr als nötig negativ zu beeinflussen, arbeiten Stadt und Bürger gemeinsam an Lösungen.

Viele Bürger ärgern sich über die Baustellen, die in der Neuwieder Innenstadt für Behinderungen sorgen. Nachdem der Marktplatz jetzt – bis auf die Toilettenanlage – fertiggestellt ist und die Arbeiten auch in der oberen Hälfte der Schlossstraße fast abgeschlossen sind, geht es nun auf dem Luisenplatz weiter.

Bürger ins Konzept integriert

Dort wird seit einigen Wochen ein Wasserspiel installiert, das die Stadt beleben und für ein besseres Klima sorgen soll. 21 Fontänen sollen zwischen der Tourist-Info und der Mittelstraße zukünftig bis zu 1,5 Meter hoch sprudeln. Abends werden sie zusätzlich bunt beleuchtet.

Das Konzept für die Neugestaltung des Platzes wurde in enger Zusammenarbeit mit Neuwieds Bürgern erstellt. Auch mit den von den Bauarbeiten betroffenen Gewerbetreibenden aus der Innenstadt sucht die Verwaltung den Dialog: Sie waren zu einer Informations- und Austauschveranstaltung ins Innenstadtlabor eingeladen.

Unannehmlichkeiten gering halten

Dabei sollten einerseits Informationen zu den anstehenden Bauarbeiten vermittelt werden, andererseits ging es auch darum, was die Stadtverwaltung unternehmen kann, um die Unannehmlichkeiten während der Bauzeit möglichst gering zu halten. Obwohl City-Managerin Michaela Ullrich viele Betroffene auf direktem Weg angesprochen hatte, nahmen an der Veranstaltung nur wenige teil. Die Stadtverwaltung war mit einem halben Dutzend Anwesenden in der Mehrheit.

Drei bis vier Monate sollen die Bauarbeiten dauern. Kleinere Korrekturen müssen wahrscheinlich nachgeschoben werden. Den größten Aufwand stellt die Installation des Wasserspiels dar, das etwa 25 mal 5 Meter groß sein wird. Aktuell ist das Areal mit einem Bauzaun gesichert.

Werbung auf Zaunelementen

Thirsty-Lion-Wirt Martin Lenzen schlug vor, die Zaunelemente exklusiv für Gewerbetreibende aus der Stadt als Werbeflächen anzubieten. Bedenken wurden schnell ausgeräumt, und Jonas Baucke, Abteilungsleiter im Modehaus Sinn, bot an, sich für das Aktionsforum Deichstadtfreunde um das Thema zu kümmern.

Innerhalb weniger Tage wurde aus der Idee ein konkretes Angebot: Interessierte können über die Deichstadtfreunde für pauschal 80 Euro ein Banner produzieren lassen, das dann durch die Servicebetriebe an dem Zaun angebracht wird. Sie müssen dafür lediglich eine passende Bilddatei zur Verfügung stellen.

Um die Abwicklung kümmert sich Baucke selbst. Zwölf Bestellungen lagen bis Dienstag, 27. Mai, schon bei ihm vor. Wer sich noch an der Aktion beteiligen möchte, muss sich bis Freitag, 30. Mai, beim Modehaus Sinn melden: Telefon 02631/90210 oder E-Mail an jonas.baucke@sinn.com

„Toll, dass Initiative aus der Händlerschaft gekommen ist!“

Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh

Unterstützung bei der Gestaltung des Banners kann die Aktionsgemeinschaft Deichstadtfreunde bei Bedarf ebenfalls leisten. Das Angebot gilt allerdings nur für Gewerbetreibende (Einzelhändler und Gastronomen), die ihren Sitz in der Neuwieder Innenstadt haben.

Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh begrüßt die Aktion: „Wir freuen uns, dass wir den Gewerbetreibenden schnell und unbürokratisch helfen konnten, sich zu präsentieren. Toll, dass Initiative aus der Händlerschaft gekommen ist!“