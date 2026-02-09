„Bürokratiemonster“ sind los
Unternehmer fordern in Linz: Politik soll handeln
In Linz stellte die IHK Koblenz ihre neue Kampagne "Bürokratie bremst" vor.
Sabine Nitsch

Bürokratie belastet den Alltag vieler Betriebe und verhindert, dass sich Unternehmer auf das Wesentliche konzentrieren: Innovation und Wachstum. Ein spürbarer Abbau bürokratischer Hürden soll wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit sichern. 

Lesezeit 4 Minuten
Die Regulierungswut in Deutschland kennt kaum Grenzen. Die überbordende Bürokratie bremst Unternehmen, aber auch Kommunen, Verwaltungen oder Privatleute aus. Bonpflicht, Dokumentationspflichten, Meldepflichten, Genehmigungsprozesse, Statistiken - die Masse an Gesetzen erdrückend.

