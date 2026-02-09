Bürokratie belastet den Alltag vieler Betriebe und verhindert, dass sich Unternehmer auf das Wesentliche konzentrieren: Innovation und Wachstum. Ein spürbarer Abbau bürokratischer Hürden soll wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit sichern.
Lesezeit 4 Minuten
Die Regulierungswut in Deutschland kennt kaum Grenzen. Die überbordende Bürokratie bremst Unternehmen, aber auch Kommunen, Verwaltungen oder Privatleute aus. Bonpflicht, Dokumentationspflichten, Meldepflichten, Genehmigungsprozesse, Statistiken - die Masse an Gesetzen erdrückend.