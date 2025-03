Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen fand das erste von drei regionalen Wirtschaftsgesprächen statt. Die Teilnehmer konnten Kontakte schließen und an zwei Workshops teilnehmen.

Bad Hönningen. Die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land ist ernst, aber zumindest im Kreis Neuwied nicht hoffnungslos. Dieses Bild skizzierte Landrat Achim Hallerbach in seinem einführenden Vortrag zu den diesjährigen Wirtschaftsgesprächen für die Verbandsgemeinden Asbach, Unkel, Linz sowie Bad Hönningen. „Wir bündeln bei den Gesprächen Interessen und Stärken und kooperieren mit unseren Partnern, der Stadt Neuwied und den Verbandsgemeinden im Landkreis“, erläuterte Hallerbach.

Eingeladen hatten die IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied und die Wirtschaftsförderung (WFG) im Landkreis Neuwied. Zur Auftaktveranstaltung des ersten von insgesamt drei regionalen Wirtschaftsgesprächen im Kreis, die auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen stattfand, waren Experten, Unternehmer und Geschäftsleute aus unterschiedlichen Branchen erschienen, darunter aus der EDV- und IT-Branche, Gastronomie und Handel. Aber auch das produzierende Gewerbe, das Handwerk und Vertreter der Politik waren gekommen.

Wirtschaftsgespräche sollen Plattform für Unternehmer, Experten und Interessierte sein

Die Wirtschaftsgespräche sollen Plattform für Unternehmer, Experten und Interessierte sein, um Ideen auszutauschen, Synergien zu erkennen und den Zusammenhalt innerhalb der regionalen Wirtschaft zu stärken. Die Teilnehmer einte, wie sich schon bei der Vorstellrunde herauskristallisierte, nicht nur der Wunsch, Kontakte zu knüpfen, sondern auch die Probleme waren gleich: die Suche nach qualifiziertem Personal und nach geeigneten Auszubildenden.

Hallerbach zeichnete, nach dem Grußwort des Bad Hönninger Bürgermeisters Jan Ermtraud, ein positives Bild des Kreises Neuwied, verbunden mit der Aufforderung, Netzwerke zu schaffen, nach dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“. „Landesweit stehen wir, im Vergleich der 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz (RLP), unter den Top-Vier. Wir sind die Heimat von Global Playern und Hidden Champions, von famosen Familienunternehmen und kreativen Köpfen. Wir sind wirtschaftsstark und das wollen wir ausbauen“, betonte Hallerbach und belegte das positive Bild mit Zahlen. Der Kreis profitiere von einer dynamischen Unternehmenslandschaft entlang des Rheins und im vorderen Westerwald, mit einem breiten Branchenmix. Dank der erstklassigen Verkehrsanbindung durch die A3 und die Rheinschiene sowie der attraktiven Lage zwischen den Metropolregionen Köln/Bonn und Rhein/Main sei der Kreis idealer Standort.

„Wir sind viertstärkster Landkreis mit 74 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort, davon 65 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigten am Arbeitsort“, so der Landrat. In den vergangenen Jahren lag der Pendlersaldo bei 12.000. „Jetzt ist es auf rund 8700 Personen geschrumpft. Das heißt im Kreis Neuwied finden immer mehr Menschen an ihrem Wohnort auch Arbeit“, erläuterte er.

Grundsätzlich warb er dafür, Netzwerke und Synergien zu bilden. So sei gerade die Studie „Tor zum Mitterhein“ gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und Ahrweiler abgeschlossen worden und die Nachbarn würden auch intensiv im Rahmen der „:rak-Regionaler Arbeitskreis“ „zur Verstetigung der Zusammenarbeit und der Verfestigung der Gebietskulisse Region und Bundestadt Bonn“, zusammenarbeiten. Überhaupt gebe es immer mehr Projekte, bei denen man auf erfolgreich Kooperation über die Kreisgrenzen hinaus setze. „Es wird also ganz deutlich: Die Region muss zusammenrücken, um sich weiter zu entwickeln. Die Potenziale sind groß. Wir müssen daran arbeiten, dass Kirchtürme überwunden werden“, forderte Hallerbach und verwies, wie später auch WFG-Chef Harald Schmillen, darauf, dass dringend weitere Gewerbe- und Industrieflächen entwickelt werden müssen. „Wir haben ständig Anfragen von Unternehmern“, so Hallerbach.

Positiv sei zudem, dass die Arbeiten zur Etablierung eines Robotikzentrums voranschreiten. Im Bereich Tourismus zeichne sich auch ein leicht positives Bild ab. „Wir haben 150.000 Gäste pro Jahr, bei knapp 390.000 Übernachtungen. Die Quote ist mit 2,5 etwas gestiegen.“

Mehr Industrie- und Gewerbeflächen werden gebraucht

Im Anschluss stellte Kristina Kutting die Angebote der IHK vor. Dazu gehören neben Beratungen, das Unternehmernetzwerk, der IHK-Bürokratiemelder oder die IHK Lotsen. Schmillen beleuchtete schließlich das Spektrum der WFG. Dazu gehöre die Unterstützung bei Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung oder Beratungen rund um Fördermittel. Ziel des WFG sei es, die Bekanntheit des Landkreises Neuwied zu steigern, die lokale Wirtschaftskraft zu stärken und Unternehmen sowie Akteure miteinander zu vernetzen.

Nach dem theoretischen Teil wurde Praxis geboten. In „Mitmach-Workshops“ brachte Nicole Weimar den Teilnehmern das Thema „Leadership und Change-Management“ näher und erläuterte, wie Führung in Krisenzeiten durch ein positives Mindset die Mitarbeiterbindung und -motivation stärken kann. André Weimar widmet sich dem Thema „Marketing“ und zeigt auf, wie Unternehmen ihre Websites sichtbarer machen und Inhalte für Suchmaschinen optimieren können.