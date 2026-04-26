Beratung bei Ausbildungsmesse Unternehmen buhlen in Neustadt um Nachwuchs Creativ Picture 26.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Polizei informierte auch die kleinsten Besucher über eine gute Berufswahl. Heinz-Werner Lamberz

Was mache ich nach der Schule? Bei der Antwort auf diese Frage waren 115 Aussteller der Berufsfindungsmesse in Neustadt den jungen Menschen behilflich. Das Interesse war groß: Schon am Vortag gab es Hunderte Besucher.

Die Zahl 13 ist für die Initiatoren der Verbandsgemeinde (VG) Asbach und den weiteren Gremien bei der Messe „Markt der Berufe“ wohl eher eine Glückszahl. Bei der 13. Auflage der Berufsfindungsmesse stellte sich gleich ein Rekord ein: 115 Aussteller nutzten zwei Hallen und einen Außenbereich, um jungen Menschen die Berufswahl näherzubringen.







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