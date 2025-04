Ausbleibende Niederschläge sorgen auch im Kreis Neuwied für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Nun rückte die Feuerwehr in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach zum ersten Waldbrandeinsatz in diesem Jahr aus.

Die anhaltende Trockenheit hat auch im Kreis Neuwied die Waldbrandgefahr nach oben getrieben. Jetzt berichtet Peter Schäfer, Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, von einem Löscheinsatz bei Oberraden.

Wie es in der Mitteilung heißt, ist die Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach am Mittwochnachmittag um 16.36 Uhr „zum ersten Waldbrand in diesem Jahr“ alarmiert worden. „In einem Waldstück stand neben einem Fahrweg das Unterholz in Flammen“, informiert der Wehrleiter weiter.

„Durch die Löschmaßnahmen konnte sehr schnell die Ausbreitung gestoppt und letztlich der Brand abgelöscht werden.“

Wehrleiter Peter Schäfer

Die Feuerwehreinheit Oberraden habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Mithilfe des Tanklöschfahrzeuges der Einheit Oberraden und des Tanklöschfahrzeuges der ebenfalls alarmierten Einheit Rengsdorf wurde das Löschwasser an die Einsatzstelle gebracht. „Durch die Löschmaßnahmen konnte sehr schnell die Ausbreitung gestoppt und letztlich der Brand abgelöscht werden“, berichtet Peter Schäfer. Im Einsatz waren laut Wehrleiter die Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst habe sich ebenfalls an der Einsatzstelle bereitgehalten.