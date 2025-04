Rauchentwicklung in Asbach: Eine Halle brannte am Freitagnachmittag in der Nähe des Netto-Marktes. Die Feuerwehr traf am Einsatzort auf brennenden Unrat.

Glimpflich verlaufen ist ein Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Asbach. Am Freitagnachmittag war diese gegen 16.15 Uhr nach einer Alarmierung eines Hallenbrandes in einem ehemaligen Autohaus in der Nähe des Netto-Marktes in Asbach ausgerückt. Am Freitagabend konnte Tim Wessel, Sprecher der Feuerwehren der VG Asbach, dann allerdings Entwarnung geben. Das Feuer, welches die Einsatzkräfte bei ihrem Eintreffen in einem einstigen Büro in dem ansonsten leerstehenden Gebäude lokalisiert hatten, hatte schnell gelöscht werden können.

Bis zu 50 Feuerwehrkräfte waren während der Löscharbeiten im Einsatz und hatten unter Atemschutz zunächst die Lage in der brennenden Halle in der Straße „Im Klopseifen“ in Asbach erkundet und schnell einen Haufen Unrat im einstigen Büro als Brandherd ausgemacht. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Da das Gebäude durch das Feuer stark verraucht war, waren die Feuerwehrkräfte auch nach dem eigentlichen Löschen des Brandes noch einige Zeit für anschließende Lüftungsarbeiten im Einsatz.

Keine Personen durch Brand verletzt

Wie der Feuerwehrsprecher mitteilte, befanden sich während des Brandes keine Personen im Gebäude und auch während des Löscheinsatzes sind glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen. Unklar ist dagegen, ob und in welcher Höhe das einstige Autohaus durch den Brand Schaden genommen hat.