Weiter keine Lösung in Sicht Unmut über Lkw in Wohngebiet in Heimbach-Weis wächst Jörg Niebergall 01.09.2026, 06:00 Uhr

i In Heimbach-Weis fahren schwere Lkw Tag und Nacht durch ein Wohngebiet. Jörg Niebergall

Anwohner in Heimbach-Weis klagen über nächtlichen Lkw-Lärm und sammelten 163 Unterschriften. Stadt und Betreiber suchen nach Auswegen – konkrete Lösungen sind bislang aber nicht in Sicht.

Ruhe ist rund um das ehemalige Brenner-Gelände in Heimbach-Weis noch lange nicht eingekehrt – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Der dortige Lkw-Verkehr sorgt weiterhin für Ärger in der Nachbarschaft. Während die Anwohner auf eine Entlastung hoffen, läuft zwischen Stadt, Vermieter und Mieter inzwischen das rechtliche Verfahren.







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