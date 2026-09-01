Weiter keine Lösung in Sicht
Unmut über Lkw in Wohngebiet in Heimbach-Weis wächst
In Heimbach-Weis fahren schwere Lkw Tag und Nacht durch ein Wohngebiet.
In Heimbach-Weis fahren schwere Lkw Tag und Nacht durch ein Wohngebiet.
Jörg Niebergall

Anwohner in Heimbach-Weis klagen über nächtlichen Lkw-Lärm und sammelten 163 Unterschriften. Stadt und Betreiber suchen nach Auswegen – konkrete Lösungen sind bislang aber nicht in Sicht.

Lesezeit 2 Minuten
Ruhe ist rund um das ehemalige Brenner-Gelände in Heimbach-Weis noch lange nicht eingekehrt – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Der dortige Lkw-Verkehr sorgt weiterhin für Ärger in der Nachbarschaft. Während die Anwohner auf eine Entlastung hoffen, läuft zwischen Stadt, Vermieter und Mieter inzwischen das rechtliche Verfahren.
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