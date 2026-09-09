Leben und arbeiten an der B42 Unkeler Stuxhof wartet auf eine neue Nutzung Sabine Nitsch 09.09.2026, 12:00 Uhr

i Knut von Wülfing hat den Stuxhof Anfang des Jahres geschlossen. Sabine Nitsch

Jahrzehntelang gab es im Hofladen von Knut von Wülfing an sieben Tagen in der Woche frisches Obst, Gemüse und Pflanzen – und zu Weihnachten auch Tannenbäume. Nun ist der Stuxhof an der B42 verwaist. Nicht nur die Unkeler vermissen das Angebot.

. Der Stuxhof vis-à-vis der Weinberge an der B42 in Unkel wird fehlen. Seit Anfang des Jahres ist der familiengeführte Obstbaubetrieb mit Hofladen bereits geschlossen. Nicht nur die Unkeler fragen sich, wie es weitergeht und ob eine neue Nutzung geplant ist.







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