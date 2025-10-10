Maroder Hybridrasenplatz Unkeler Stiftung realisiert neuen Kunstrasenplatz 10.10.2025, 17:00 Uhr

i Der Hybridrasenplatz aus dem Jahr 2018 ist seit Jahren so kaputt, dass er nicht bespielt werden kann. Sabine Nitsch

Der Hybridrasenplatz in Unkel ist völlig kaputt. Die Unkeler will einen neuen Kunstrasenplatz bauen. Der SV Rheinbreitbach braucht mehr Trainingskapazitäten und will nach Unkel ausweichen. Daraus wird wohl nichts.

Die gute Nachricht: Der Unkeler Kunstrasenplatz wird gebaut. Bis zum 31. Oktober wollen die Verantwortlichen der Unkeler Stiftung für Jugend, Sport und Integration (JSI) den Bauauftrag vergeben. Die schlechte Nachricht: Der Rheinbreitbacher Hauptausschuss hat mehrheitlich in der vergangenen Sitzung in seinem Empfehlungsbeschluss an den Rat abgelehnt, dass die Ortsgemeinde sich finanziell an dem Vorhaben der Unkeler Stiftung beteiligt.







Artikel teilen

Artikel teilen