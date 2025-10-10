Der Hybridrasenplatz in Unkel ist völlig kaputt. Die Unkeler will einen neuen Kunstrasenplatz bauen. Der SV Rheinbreitbach braucht mehr Trainingskapazitäten und will nach Unkel ausweichen. Daraus wird wohl nichts.
Lesezeit 3 Minuten
Die gute Nachricht: Der Unkeler Kunstrasenplatz wird gebaut. Bis zum 31. Oktober wollen die Verantwortlichen der Unkeler Stiftung für Jugend, Sport und Integration (JSI) den Bauauftrag vergeben. Die schlechte Nachricht: Der Rheinbreitbacher Hauptausschuss hat mehrheitlich in der vergangenen Sitzung in seinem Empfehlungsbeschluss an den Rat abgelehnt, dass die Ortsgemeinde sich finanziell an dem Vorhaben der Unkeler Stiftung beteiligt.