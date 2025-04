Die Unkeler Udo Marquardt, Gereon Stefer und Wolfgang Ruland veröffentlichen ihre Musik auf dem Streaming-Dienst Spotify. Was von 3 Cent am Ende übrig bleibt und warum das trotzdem Sinn ergibt.

. Seitdem es Streaming-Dienste gibt, nutzen mehr und mehr Künstler, Podcast- und Filmanbieter das Medium. Spotify ist ein Streamingdienst, der Zugriff auf Millionen von Liedern und Podcasts ermöglicht. Die Unkeler Udo Marquardt, Gereon Stefer und Wolfgang Ruland veröffentlichen ihre Musik auf Spotify. Auch wenn dort die Verdienstmöglichkeiten gering sind, „sind wir doch stolz, wenn wir unsere eigenen Lieder auf Spotify sehen", sagen die Drei.

Ruland nahm vor 25 Jahren eigene Alben auf und ließ sie vor einigen Jahren digitalisieren. Dann erfuhr er von Spotify und dass man Lieder über Distributionsdienstleister wie Kamapro bei verschiedenen Streaming-Diensten wie Spotify veröffentlichen kann. „Anfang 2024 sind meine ersten Lieder auf Spotify erschienen", erzählt Solokünstler Ruland, den man unter dem Namen „Wolfland" als verifizierten Künstler mit eigenen Kompositionen im Bereich Rock, Pop und Folk findet. Als "verifizierter Künstler" hat Ruland ein eigenes Profil. Spotify-Nutzer erhalten damit Einblick in die Diskografie, können die Lieder anklicken, sie in Sozialen Netzwerken teilen oder den Künstler abonnieren. Auf Platz eins von "Wolflands" Profil steht aktuell der Song „On the Moon".

i Die Beatles und viele andere Bands veröffentlichten ihre Hits einst auf Vinyl-Schallplatten. Einige Generationen weiter nutzen Musiker Spotify, auch die Unkeler Udo Marquardt (von links), Gereon Stefer und Wolfgang Ruland. Schwamborn Simone. Simone Schwamborn

Marquardt spielt in der Band „Chant'all" mit Willem Werner, Max Lang und Enno Schieck. Die Gruppe gründete sich 2007, um eigene Deutsch-Rock-Songs zu schreiben. Ihre Musik ist verwurzelt in der musikalischen Prägephase der 1970er- und frühen 1980er-Jahre. „Wir nutzen den Musikvertrieb feiyr, der ähnlich wie Kamapro funktioniert. Er bedient auch mehrere Streamingdienste, Spotify ist der größte", erklärt Marquardt. Auch die Band „Chant'all" hat ein Profil mit Bild, Band-Infos, Songliste sowie die Angabe der Follower und monatlichen Hörer. Ihr Lied „In allen Farben" läuft derzeit sehr gut.

Stefer ist bei Spotify über seinen Namen und über den Namen des Kinderliederprojektes „Griffelknopf“ zu finden. „Anna Stijohann und ich haben 2017 Kinderlieder aufgenommen und 2018 beim Label M4kids veröffentlicht. Das Label übernahm die Einstellung bei den Streamingdiensten", erzählt Stefer. Dank eines Stipendiums nahm der Singersongwriter dann die eigene CD „Setzkasten" auf. Die Comedians „4 Feinde" machten in ihrem Podcast Werbung für Stefers CD-Song „Aller Anfang ist mehr". "Mit 2762 Streams kam das Lied kurz in eine Spotify-Playlist", freut sich Stefer.

„Hier lassen sich keine Reichtümer verdienen.“

Die drei Unkeler erklären den Haken am Modell Spotify.

Die drei Musiker sind begeistert von Streaming-Diensten, weil sie ein breites Publikum erreichen. Sie finden es auch gut, dass es Musikvertreiber gibt, die einen unterstützen. Doch einen Haken gebe es: Erst wenn ein Song mehr als 1000 Mal gestreamt wurde, erhalte man rund 3 Cent. "Der Song muss mindestens 30 Sekunden abgespielt werden", erklärt Stefer die Richtlinien. Die Distributionsdienstleister erhielten von den 3 Cent 20 Prozent. "Hier lassen sich keine Reichtümer verdienen", lachen die Drei. Und trotzdem werden sie weiter ihre Songs auf Spotify veröffentlichen.