Unkel bezeichnet sich als Kunst- und Kulturstadt. Jetzt vergibt die Stadt zusammen mit dem Kunstverein ein eigenes Kunststipendium, mit dem Künstler ein Jahr lang kostenfrei im neuen Art Hub arbeiten können.

Unkel. Unkel schmückt sich seit Jahren mit dem Titel „Kunst- und Kulturstadt“ und bemüht sich, dieses Prädikat immer mehr mit Leben zu füllen. Vor Kurzem wurde in der Stadt ein weiteres Kapitel rund um das Thema Kunst aufgeschlagen: Der Kunstverein eröffnete mit dem Art Hub ein eigenes Kulturzentrum. Dort finden Ausstellungen, Kurse oder kleinere Veranstaltungen statt, und Künstler haben die Möglichkeit, ein Atelier zu mieten, in dem sie rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche arbeiten können. Jetzt hat die Stadt Unkel sich entschlossen, die Bemühungen um die Kunst noch weiter zu unterstützen. Zusammen mit dem Kunstverein Unkel vergibt sie erstmalig ein Stipendiat für einen „Atelierplatz Bildende Kunst im Kunstzentrum Art Hub Unkel“.

„Der Stadtrat hat zugestimmt, dass der Atelierplatz ab dem 15. Oktober ein Jahr lang vergeben wird. Der oder die Künstlerin erhält außerdem eine monatliche Zuwendung von 90 Euro. Geld, das die Künstler zum Beispiel für Material ausgeben können, und auch die Miete für das Atelier wird übernommen, sodass das Stipendium monatlich mit 200 Euro gefördert wird“, erläutert Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff, als er zusammen mit Nicole Hahn vom Vorstandsteam des Kunstvereins die Ateliers im Art Hub besichtigt.

Die Stadt Unkel soll außerdem zwei Sitze in der Jury erhalten, die bei der Vergabe des Stipendiums mitwirkt. „Das Stipendium wird öffentlich ausgeschrieben. Wir denken, die Künstler sollten aus einem Umkreis kommen, der 50 Kilometer nicht überschreitet. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 20. September. Abgelehnte Bewerber dürfen sich im folgenden Jahr aber nicht wiederbewerben“, umreißt Hahn die Ausschreibungsbedingungen. „Die Entscheidung über die Vergabe des Stipendiums wird von der Fachjury des Kunstvereins Unkel und der Kulturstadt Unkel unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungsfähigkeit der künstlerischen Arbeit getroffen“, erläutert Mußhoff.

Der Künstler kann seine Arbeiten zum Ende des Stipendiums in einer Hausausstellung präsentieren. Denn der Art Hub verfügt auch über gemeinschaftlich nutzbare Räume. Dazu gehören eine Gemeinschaftsküche, Terrasse und ein Außenbereich, aber auch ein großer Kursraum, in dem Ausstellungen gezeigt werden können. „Der neue Kunstraum ist ein Gewinn, und er ist wichtig, damit sich Künstler auch untereinander austauschen können. Vor allem junge Künstler können sich ausprobieren und inspirieren lassen. Wir freuen uns, dass es dem Verein mit viel ehrenamtlichem Engagement gelungen ist, den Art Hub zu realisieren“, betont Mußhoff.

i Anja Rihm ist mit ihrem Atelier nach Unkel in den Art Hub umgezogen. Sabine Nitsch

„Es soll ein Raum sein, in dem Kunst und Kultur lebendig werden. Der Unkeler Art Hub ist übrigens mit anderen Art Hubs vernetzt“, betont Hahn. „Dazu gehören zum Beispiel London und Liverpool. Einige Vertreter unseres Vereins haben sie schon besucht. Auch Dortmund hat einen technischen Art Hub, mit dem wir uns schon austauschen. Die Vernetzung mit anderen Art Hubs beflügelt und ist wirklich spannend“, sagt sie.

Der Verein hat derzeit rund 60 Mitglieder, die aus der ganzen Region zwischen Köln, Düsseldorf und Koblenz kommen. „Wir haben ein Vorstandsteam, sonst ist das, was wir uns alles vorgenommen haben, nicht zu schaffen“, so Hahn. Zum Leitungsteam gehören auch Astrid Krist und Nikolaus Wilhelmy.

Der neue Kunstraum in Unkel scheint ideal, um Künstlern eine kreative Heimat zu bieten. „Es ist das ehemalige Gelände der Firma Nußbaum „In der Persch“ 9. „Es war für uns ein Glücksfall, dass Daniela Nußbaum einen Sinn für die Kunst hat, unsere Suche nach einem Domizil unterstützte und uns die Räume vermietet hat“, berichtete Hahn, wie der Kunstverein zu seinem neuen Domizil gekommen ist. Monatelang haben die Mitglieder die Räume renoviert und Atelierkabinen in der einst als Werkstatt genutzten Halle eingerichtet. „Sechs Ateliers sind belegt. In das siebte soll der Stipendiat einziehen können“, erläutert Hahn.

i Claudia Coqui hat im Art Hub den passenden Rahmen für ihre Kreativität gefunden. Sabine Nitsch

Ein Atelier bezogen hat zum Beispiel Claudia Coqui, die gern mit neuen Techniken experimentiert, oder Anja Rihm, die als die „Tüftlerin“ gilt. Auch der Steinmetz und Bildhauer Joachim Ulsamer hat ein Atelier gemietet. Zum Art-Hub-Konzept gehören auch regelmäßige Ausstellungen und Veranstaltungen. Einmal im Monat lädt der Verein zum Kunstcafé ein. Dann gibt es Kaffee und Kuchen und eine Veranstaltung.

„Noch bis zum 7. September finden die Kunst und Weintage des Kunstvereins statt. Zum Auftakt gab es schon eine Lesung mit dem Titel „Lust auf DADA?“. Zum Unkeler Wein- und Heimatfest am Samstag, 6., und Sonntag, 7. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr lädt der Kunstverein zum Kunstspaziergang durch Unkel ein. An 15 Stationen, darunter Ateliers Unkeler Künstler, stellen Kunstschaffende ihre Arbeiten aus. „Auch Künstler des Art Hubs sind ,In der Persch’ 9 vertreten“, sagt Hahn.