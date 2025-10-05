Die Werke von 23 Mitgliedern der Künstlergilde „Unkeler Kreativ“ sind im VG-Rathaus Unkel zu bestaunen. Genauso zahlreich sind auch die Materialien und Technicken, mit den die Werke geschaffen wurden.
23 Aussteller, davon sieben Neuzugänge, der Unkeler Künstlergilde „Unkeler Kreativ“, stellen im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde (VG) in Unkel ihre Werke der Öffentlichkeit vor. Es handelt sich um Arbeiten aus Porzellan, Wolle, Keramik, Schmuck, Papier, aber auch um Bilder, die in verschiedenen Techniken entstanden sind – wie Aquarell, Öl und Acryl oder Enkaustik.