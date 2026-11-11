Gelungener Sessionsstart Unkeler Karnevalsauftakt reißt die Narren mit Creativ Picture 11.11.2026, 13:00 Uhr

i Die KG Unkel eröffnete ihre Karnevalssession im Center-Forum mit einem farbenprächtigen Auftritt ihrer Tollitäten und Karnevalsgarden sowie die Vertreter anderer Vereine. Unser Foto zeigt den neuen Prinz Hendrik I. von Erpel nebst KG und Prinzengarde. Heinz-Werner Lamberz

Bunt, laut und überraschend: Beim Karnevalsauftakt in Unkel heizten Kasalla, die Domstürmer und zahlreiche Tanzgarden dem Publikum ein. Ein unerwarteter Aufmarsch zeigte gleich zu Beginn, wie stark der Karneval hier verbindet.

Einen Karnevalsauftakt der Superlative erlebten die Besucher der Sessionseröffnung der KG Unkel. Ein Spitzenprogramm mit Kasalla, den Domstürmern und Volljaas, umrahmt von Tanzauftritten und den Tollitäten befreundeter Vereine, brachte das Center-Forum zum Kochen.







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