Bunt, laut und überraschend: Beim Karnevalsauftakt in Unkel heizten Kasalla, die Domstürmer und zahlreiche Tanzgarden dem Publikum ein. Ein unerwarteter Aufmarsch zeigte gleich zu Beginn, wie stark der Karneval hier verbindet.
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Einen Karnevalsauftakt der Superlative erlebten die Besucher der Sessionseröffnung der KG Unkel. Ein Spitzenprogramm mit Kasalla, den Domstürmern und Volljaas, umrahmt von Tanzauftritten und den Tollitäten befreundeter Vereine, brachte das Center-Forum zum Kochen.