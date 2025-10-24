32 Mal „Unkeler kreativ“ Unkeler Ausstellung motiviert, selbst kreativ zu werden 24.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Künstlerin Sandra Wolf war mit Acrylbildern vertreten, Jana Schell mit Betonarbeiten. Heinz-Werner Lamberz

„Unkeler kreativ“ ist ein Dauerbrenner und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Etliche Teilnehmer sind seit vielen Jahren dabei. Die Präsentation der Freizeitkünstler soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Unkel. Kaum jemand hätte vor mehr als 30 Jahren gedacht, dass die erste Ausstellung „Unkeler kreativ“, wie die jährliche Präsentation von Freizeitkünstlern betitelt ist, ein erfolgreicher Dauerbrenner wird. Und das alles, weil Angelina Zimmermann einen Klöppelkurs besucht hatte.







