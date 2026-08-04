Königliches Trio Unkel stellt seine neuen Weinmajestäten vor Creativ Picture 04.08.2026, 15:00 Uhr

i Weinprinzessin Shannon Rasch, Weinkönigin Saskia Corvinus und Weinprinzessin Denise Geilen (von links) sind das neue Trio an der Spitze von Unkel. Heinz-Werner Lamberz

Unkel hat für 2026 drei junge Weinmajestäten gekürt – ein Trio, das Tradition und Genuss am Rheinufer verbinden will. Beim Wein- und Heimatfest im September stehen sie und ihre beiden Prinzessinnen im Mittelpunkt

Die Kulturstadt Unkel hat ihre neuen Weinmajestäten vorgestellt. Es sind Weinkönigin Saskia Corvinus, Weinprinzessin Shannon Rasch und Weinprinzessin Denise Geilen. Gemeinsam mit der Stadt Unkel freuen sie sich darauf, die Gäste des diesjährigen Wein- und Heimatfestes von Freitag, 4.







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