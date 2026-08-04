Unkel hat für 2026 drei junge Weinmajestäten gekürt – ein Trio, das Tradition und Genuss am Rheinufer verbinden will. Beim Wein- und Heimatfest im September stehen sie und ihre beiden Prinzessinnen im Mittelpunkt
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Die Kulturstadt Unkel hat ihre neuen Weinmajestäten vorgestellt. Es sind Weinkönigin Saskia Corvinus, Weinprinzessin Shannon Rasch und Weinprinzessin Denise Geilen. Gemeinsam mit der Stadt Unkel freuen sie sich darauf, die Gäste des diesjährigen Wein- und Heimatfestes von Freitag, 4.